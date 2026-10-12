Канада планирует продавать Штатам больше нефти и дизельного топлива

Канада хочет продавать США больше нефти и дизельного топлива Канада планирует продавать Штатам больше нефти и дизельного топлива

Москва12 окт Вести.Канада планирует нарастить экспорт нефти и дизельного топлива в Соединенные Штаты Америки.

Об этом заявили в офисе канадского премьер-министра Марка Карни.

Сообщается, что соответствующее решение глава правительства принял после разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Мы также продолжим максимально увеличивать экспорт нефти и дизельного топлива в Соединенные Штаты, который обеспечивает поставки свыше миллиона баррелей дизельного топлива в сутки следует из заявления офиса

В пятницу президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Позже американский лидер заявил, что во время диалога ему удалось договориться о поставках дизельного топлива из России.