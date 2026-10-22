Москва22 октВести.Канада готова обсудить с США тему пошлин, как только Вашингтон будет к этому готов. Об этом заявил представителям СМИ канадский премьер-министр Марк Карни.
Пошлины делают промышленности обеих наших стран слабее и сокращают выбор для наших семей. Вот почему Канада готова обсуждать честную сделку, как только США будут готовы добросовестно сесть за стол переговоровприводит слова Карни РИА Новости
Премьер-министр Канады отметил, что последние полтора года автомобильный экспорт страны сократился на 10%, а экспорт из США в Канаду уменьшился на 20%.
Никто не выигрывает от этогоконстатировал он
При этом политик отметил, что торговое сотрудничество с Канадой "необязательно является целью" нынешней американской администрации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет больше содержать Канаду, Мексику и европейские страны. Выступая 20 октября перед своими сторонниками в штате Канзас, глава Белого дома в очередной раз заявил, что Канада в будущем станет одним из штатов США. При этом он пошутил, что оставит ее жителям хоккей и национальный гимн.