Карни: Канада обсудит пошлины с США, когда Вашингтон будет к этому готов

Карни: Канада обсудит с США пошлины, как только Вашингтон будет готов к этому Карни: Канада обсудит пошлины с США, когда Вашингтон будет к этому готов

Москва22 окт Вести.Канада готова обсудить с США тему пошлин, как только Вашингтон будет к этому готов. Об этом заявил представителям СМИ канадский премьер-министр Марк Карни.

Пошлины делают промышленности обеих наших стран слабее и сокращают выбор для наших семей​​​. Вот почему Канада готова обсуждать честную сделку, как только США будут готовы добросовестно сесть за стол переговоров приводит слова Карни РИА Новости

Премьер-министр Канады отметил, что последние полтора года автомобильный экспорт страны сократился на 10%, а экспорт из США в Канаду уменьшился на 20%.

Никто не выигрывает от этого констатировал он

При этом политик отметил, что торговое сотрудничество с Канадой "необязательно является целью" нынешней американской администрации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет больше содержать Канаду, Мексику и европейские страны. Выступая 20 октября перед своими сторонниками в штате Канзас, глава Белого дома в очередной раз заявил, что Канада в будущем станет одним из штатов США. При этом он пошутил, что оставит ее жителям хоккей и национальный гимн.