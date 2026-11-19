Трамп сделал прогноз на оставшуюся часть своего президентского срока Трамп: следующие два года будут невероятно продуктивными

Москва19 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп предположил, что оставшиеся два года его пребывания на посту главы государства будут "невероятно продуктивными".

О своих ожиданиях он рассказал в интервью телеканалу Fox News. В частности, он раскрыл, как намерен реагировать на законодательные инициативы демократов.

У меня есть ощущение, что следующие два года будут невероятно продуктивными. Скажем, они (демократы – прим. ред.) направят мне законопроект о здравоохранении, а я скажу: "Ни за что", - и наложу на него вето! А потом они мне позвонят и мы сядем за стол переговоров сказал Трамп

Он добавил, что представители Демократической партии уже связывались с ним и выражали желание "заключать сделки".

Ранее Трамп заявил, что намерен в скором времени завершить вооруженный конфликт с Ираном. Он подчеркнул, что хочет добиться с Тегераном сделки, которая останется в силе даже в том случае, если к власти в США придет "слабый президент".