CNBC: Трамп уверен, что сможет сотрудничать с демократами в большинстве вопросов

Трамп считает, что сможет сотрудничать с демократами по большинству вопросов CNBC: Трамп уверен, что сможет сотрудничать с демократами в большинстве вопросов

Москва5 ноя Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что сможет наладить сотрудничество с демократами по большинству вопросов.

Заявление американского лидера приводит телеканал CNBC.

Трамп заявил CNBC, что может работать с демократическим большинством в следующем составе Конгресса по "гораздо большему числу вопросов, чем люди думают" следует из публикации на сайте канала

По предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США республиканцы потеряли контроль над обеими палатами конгресса. Сам Трамп публично поздравил демократов с победой и заявил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов, если бы он участвовал в выборах.