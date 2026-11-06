Москва6 нояВести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хотел бы разрушать Иран, но есть вероятность, что ему придется это сделать.
Он также отметил, что Исламской Республике потребуется 25 лет, чтобы восстановить государство.
Я бы предпочел по возможности не разрушать остальную часть страны, но, возможно, мне придется это сделать. Вы узнаете об этом достаточно скорорасскзал Трамп в Белом доме
Ранее он заявил, что Вашингтон может завершить американо-израильскую военную операцию против Тегерана, когда сочтет нужным.