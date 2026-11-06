Трамп о дальнейших действиях США по отношению к Ирану: скоро узнаете об этом

Трамп заявил, что вскоре раскроет дальнейшие шаги по Ирану Трамп о дальнейших действиях США по отношению к Ирану: скоро узнаете об этом

Москва6 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не хотел бы разрушать Иран, но есть вероятность, что ему придется это сделать.

Он также отметил, что Исламской Республике потребуется 25 лет, чтобы восстановить государство.

Я бы предпочел по возможности не разрушать остальную часть страны, но, возможно, мне придется это сделать. Вы узнаете об этом достаточно скоро расскзал Трамп в Белом доме

Ранее он заявил, что Вашингтон может завершить американо-израильскую военную операцию против Тегерана, когда сочтет нужным.