Москва4 нояВести.Вашингтон может завершить американо-израильскую военную операцию против Ирана, когда сочтет нужным. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.
При этом американский лидер подчеркнул, что прекращение конфликта должно быть организовано должным образом.
Когда бы я ни захотел. Однако это должно быть сделано правильноответил Трамп на вопрос о возможных сроках окончания войны
Он также опроверг возможность увольнения главы Пентагона Пита Хегсета. Ранее CBS News сообщал, что Трамп может обвинить его в поражении республиканцев на выборах в Конгресс из-за слишком активной поддержки войны на Ближнем Востоке.