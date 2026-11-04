Трамп: прекращение конфликта с Ираном должно быть организовано правильно

Трамп заявил о готовности завершить войну с Ираном в любой момент Трамп: прекращение конфликта с Ираном должно быть организовано правильно

Москва4 ноя Вести.Вашингтон может завершить американо-израильскую военную операцию против Ирана, когда сочтет нужным. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.

При этом американский лидер подчеркнул, что прекращение конфликта должно быть организовано должным образом.

Когда бы я ни захотел. Однако это должно быть сделано правильно ответил Трамп на вопрос о возможных сроках окончания войны

Он также опроверг возможность увольнения главы Пентагона Пита Хегсета. Ранее CBS News сообщал, что Трамп может обвинить его в поражении республиканцев на выборах в Конгресс из-за слишком активной поддержки войны на Ближнем Востоке.