Пентагон планирует развернуть сотни тысяч ударных дронов-камикадзе в 2026 году Хегсет: США развернут сотни тысяч ударных дронов-камикадзе в 2026 году

Москва14 окт Вести.После получения одного миллиарда долларов финансирования на программу доминирования в сфере беспилотных систем Пентагон намерен развернуть группировку из сотен тысяч ударных дронов-камикадзе уже в текущем году с перспективой дальнейшего увеличения их количества до миллионов. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на военном форуме в Вашингтоне.

Мы получили один миллиард долларов на обеспечение доминирования в сфере беспилотников и передали эти средства напрямую операторам на передовой… В конечном счете в этом году мы развернем сотни тысяч таких ударных систем, а в последующие годы их число достигнет миллионов сказал он

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка удивит весь остальной мир новыми беспилотниками, характеристики которых "превзойдут все мировые аналоги". По словам главы Белого дома, американские БПЛА будут "самыми совершенными в мире".