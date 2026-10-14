Москва14 октВести.После получения одного миллиарда долларов финансирования на программу доминирования в сфере беспилотных систем Пентагон намерен развернуть группировку из сотен тысяч ударных дронов-камикадзе уже в текущем году с перспективой дальнейшего увеличения их количества до миллионов. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на военном форуме в Вашингтоне.
Мы получили один миллиард долларов на обеспечение доминирования в сфере беспилотников и передали эти средства напрямую операторам на передовой… В конечном счете в этом году мы развернем сотни тысяч таких ударных систем, а в последующие годы их число достигнет миллионовсказал он
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Америка удивит весь остальной мир новыми беспилотниками, характеристики которых "превзойдут все мировые аналоги". По словам главы Белого дома, американские БПЛА будут "самыми совершенными в мире".