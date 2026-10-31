Москва31 окт Вести.Американская компания по производству беспилотников Vector Defense находится в стадии расширения на производственном предприятии в районе города Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Уточняется, что компания, производящая несколько сотен одноразовых военных дронов в месяц, наращивает производство до тысяч после получения очередного контракта с Пентагоном в сентябре.

Подчеркивается, что подобные компании в США необходимы для сокращения отставания в производстве дронов. В то время как Россия и Китай выпускают беспилотники миллионами, Штаты вынуждены закупать их тысячами, преодолевая проблемы с цепочками поставок, быстро меняющиеся требования поля боя и проблемы самого американского военного ведомства.

14 октября сообщалось, что после получения одного миллиарда долларов финансирования на программу доминирования в сфере беспилотных систем Пентагон намерен развернуть группировку из сотен тысяч ударных дронов-камикадзе уже в 2026 году с перспективой дальнейшего увеличения их количества до миллионов.