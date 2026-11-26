В Пентагоне хотят внедрить ИИ в бронетехнику и морские дроны

Пентагон намерен внедрить ИИ в бронетехнику и морские дроны В Пентагоне хотят внедрить ИИ в бронетехнику и морские дроны

Москва26 ноя Вести.Пентагон намерен внедрить искусственный интеллект (ИИ) в бронетехнику, морские беспилотники (БПЛА) и прочие боевые системы, чтобы быстрее распознавать цели и проводить автономные операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Счетной палаты США.

В отчете речь идет о десяти показательных проектах применения ИИ в американской армии и разведке​​​. В качестве приоритета для военных названо автоматическое распознавание целей.

Так, сухопутные войска намерены оснастить перспективные боевые машины пехоты XM30 датчиками с ИИ, которые смогут в режиме реального времени искать и отслеживать вражеские дроны, чтобы военнослужащие могли быстро отвечать на угрозы.

Кроме того, ВМС США внедряют технологии автоматического распознавания целей на безэкипажных морских аппаратах. Командование специальных операций создает систему CHAOS для совместной автономной работы воздушных и морских дронов от разных производителей.

Кроме того, киберкомандование США совместно с Университетом Джонса Хопкинса создает систему с ИИ-агентами для проведения киберопераций. Система объединяет данные из разных источников в единый интерфейс, работающий на основе большой языковой модели.

Корпус морской пехоты испытывает сеть ИИ-агентов для батальонов и отрядов низшего звена. Такая сеть помогают командирам принимать решения в скоротечном бою при нехватке ресурсов, когда нет связи с командованием. Параллельно разведка уже использует ИИ для автоматического поиска военных объектов на спутниковых снимках и видео.

Пентагон намерен применять ИИ для наблюдения за космическими объектами. Космические силы США внедряют ИИ для выявления угроз, в том числе замаскированного оружия, которое нужно отличать от обычного космического мусора.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выступает против введения всемирного регулирования ИИ и не допустит этого.