Маллин: власти США изучают возможную причастность ИИ к проблемам в аэропортах

США изучают связь внедрения ИИ в системы авиадиспетчеров со сбоями в аэропортах Маллин: власти США изучают возможную причастность ИИ к проблемам в аэропортах

Москва14 ноя Вести.Власти США изучают вопрос, могло ли внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в систему управления полетами вызвать сбои в работе оборудования авиадиспетчеров Соединенных Штатов.

Об этом в ходе общения с журналистами в Белом доме рассказал министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин, его слова передает телеканал CNN.

Мы изучаем этот вопрос. Мы рассматриваем его. Мы работаем с нашими коллегами из всех ведомств заявил министр

Он добавил, что американские власти не связывают временную приостановку вылетов со сбоями у Microsoft.

Между тем агентство Bloomberg написало, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США исключает версию о том, что проблема в аэропортах произошла из-за кибератаки.