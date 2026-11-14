Москва14 нояВести.Власти США изучают вопрос, могло ли внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в систему управления полетами вызвать сбои в работе оборудования авиадиспетчеров Соединенных Штатов.
Об этом в ходе общения с журналистами в Белом доме рассказал министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин, его слова передает телеканал CNN.
Мы изучаем этот вопрос. Мы рассматриваем его. Мы работаем с нашими коллегами из всех ведомствзаявил министр
Он добавил, что американские власти не связывают временную приостановку вылетов со сбоями у Microsoft.
Между тем агентство Bloomberg написало, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США исключает версию о том, что проблема в аэропортах произошла из-за кибератаки.