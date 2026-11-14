Bloomberg: в ФБР не связывают остановку вылетов из аэропортов США с кибератакой

СМИ: ФБР не считает, что вылеты в США приостановили из-за кибератаки Bloomberg: в ФБР не связывают остановку вылетов из аэропортов США с кибератакой

Москва14 ноя Вести.Федеральное бюро расследований (ФБР) США не считает, что общенациональная приостановка вылетов воздушных судов из американских аэропортов связана с кибератакой. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Одна из версий произошедшего, как отмечается, заключается в том, что сбой мог произойти из-за обновления программного обеспечения.

ФБР не считает, что проблемы со связью, затронувшие управление воздушным движением, были вызваны кибератакой или преступными действиями. говорится в материале

Между тем министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Маркуэйн Маллин отметил, что американские власти не связывают приостановку вылетов из аэропортов со злонамеренной атакой.