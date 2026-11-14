Авиарегулятор США заявил, что контролирует находящиеся в воздухе самолеты

Авиарегулятор США отслеживает все находящиеся в воздухе самолеты Авиарегулятор США заявил, что контролирует находящиеся в воздухе самолеты

Москва14 ноя Вести.Авиарегулятор США на фоне приостановки вылетов из всех американских аэропортов следит за всеми находящимися в небе над США самолетами, сообщает Федеральное управление гражданской авиации США в соцсети Х​​​.

Каждый самолет находится под контролем, решения по международным рейсам примут в каждом конкретном случае отмечает Управление

Приостановка вылетов из всех американских аэропортов связана с временным сбоем в работе телекоммуникационного оборудования.

Накануне Федеральное управление гражданской авиации США заявило об общенациональной приостановке вылетов самолетов из американских аэропортов.

Министр транспорта США Шон Даффи уточнил, что приостановка вылетов связана со сбоем связи в центрах управления воздушным движением. Управление расследует проблему.