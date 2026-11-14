В США отменено или задержано более 10 тысяч авиарейсов

Количество отмененных или задержанных авиарейсов в США превысило 10 тысяч В США отменено или задержано более 10 тысяч авиарейсов

Москва14 ноя Вести.Свыше 10 тысяч авиарейсов отменены или задержаны в США. Соответствующие данные приводит специализированный интернет-ресурс FlightAware.

Согласно его информации, число задержанных рейсов составляет на данный момент 9 917. Количество отмененных рейсов достигло 733.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило об общенациональной приостановке вылетов воздушных судов из американских аэропортов. Решение об этом было принято в связи с "чрезвычайными обстоятельствами" и в целях безопасности.

Министр транспорта США Шон Даффи уточнил, что причиной временного запрета стал сбой связи в центрах управления воздушным движением. Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заверил, что власти не считают сбой последствием злонамеренной атаки.