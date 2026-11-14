CNN: в США пока не могут установить причину сбоя оборудования авиадиспетчеров

CNN: причина сбоя оборудования авиадиспетчеров в США пока не установлена CNN: в США пока не могут установить причину сбоя оборудования авиадиспетчеров

Москва14 ноя Вести.В Федеральном авиационном управлении (FAA) США пока не могут назвать точную причину, из‑за которой случился сбой в системе авиадиспетчерского оборудования в США. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По данным телекомпании, FAA "пока не знает, что происходит".

Разные объекты затронуты по-разному… Десять минут назад у них было экстренное совещание, но ясности относительно причин не было рассказал собеседник CNN на условиях анонимности

Ранее Федеральное авиационное управление (FAA) США приостановило вылеты в связи с проблемами в оборудовании региональных центров управления полетами по всей стране. Позднее министр транспорта США Шон Даффи уточнил, что причиной временного запрета стал сбой связи в центрах управления воздушным движением. Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин заверил, что власти не считают сбой последствием злонамеренной атаки.

В истории США масштабная остановка авиасообщения по всей стране фиксировалась трижды. Впервые это случилось после терактов 11 сентября 2001 года. Второй раз - в январе 2023 года из‑за сбоя в системе FAA.