Порядка 3,1 тысяч направляющихся в США рейсов остаются в воздухе после сбоя

После сбоя около 3,1 тысяч направляющихся в США рейсов находятся в воздухе Порядка 3,1 тысяч направляющихся в США рейсов остаются в воздухе после сбоя

Москва14 ноя Вести.Около 3,1 тысячи самолетов, направляющихся в Соединенных Штатов, находятся в полете после запрета на вылет из всех американских аэропортов. Об этом сообщил сервис Flightradar24.

Накануне Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило об общенациональной приостановке вылетов воздушных судов из американских аэропортов.

В настоящее время в воздухе находятся 3100 самолетов, следующих в аэропорты США подчеркивается в сообщении сервиса в соцсети X

Министр транспорта США Шон Даффи рассказал, что приостановка вылетов связана со сбоем коммуникации в центрах управления воздушным движением. По его словам, специалисты FAA расследуют проблему.