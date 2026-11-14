Москва14 нояВести.Около 3,1 тысячи самолетов, направляющихся в Соединенных Штатов, находятся в полете после запрета на вылет из всех американских аэропортов. Об этом сообщил сервис Flightradar24.
Накануне Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) заявило об общенациональной приостановке вылетов воздушных судов из американских аэропортов.
В настоящее время в воздухе находятся 3100 самолетов, следующих в аэропорты СШАподчеркивается в сообщении сервиса в соцсети X
Министр транспорта США Шон Даффи рассказал, что приостановка вылетов связана со сбоем коммуникации в центрах управления воздушным движением. По его словам, специалисты FAA расследуют проблему.