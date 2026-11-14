Маллин: США не связывают остановку авиавылетов в стране со злонамеренной атакой

В США не связывают приостановку авиавылетов в стране с вредоносными действиями Маллин: США не связывают остановку авиавылетов в стране со злонамеренной атакой

Москва14 ноя Вести.Власти США не считают, что к приостановке вылетов из аэропортов в стране привела злонамеренная атака. Об этом рассказал министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Маркуэйн Маллин.

По его словам, сейчас речь идет о сбое телекоммуникационного оборудования.

На настоящий момент нет предварительных данных о том, что это была злонамеренная атака против нас приводит слова Маллина телеканал CNN

Накануне Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило об общенациональной приостановке вылетов воздушных судов из американских аэропортов.