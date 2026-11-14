Москва14 нояВести.Общенациональная приостановка вылетов воздушных судов из аэропортов США не связана со сбоями у Microsoft. Об этом заявил министр внутренней безопасности страны Маркуэйн Маллин.
По его словам, власти США не считают, что сбой телекоммуникационного оборудования произошел из-за кибератаки.
Я не вижу никаких оснований связывать эти два событияприводит его слова телеканал CNN
Накануне Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о приостановке вылетов из всех американских аэропортов в связи с "чрезвычайными обстоятельствами" и в целях безопасности.