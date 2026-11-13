В Microsoft заявили, что масштабный сбой не связан с кибератакой Microsoft исключает злонамеренные действия в качестве причины глобального сбоя

Москва13 ноя Вести.Масштабный сбой в работе сервисов Microsoft не связан с кибератакой или злонамеренными действиями, заявил исполнительный вице-президент компании по направлениям Copilot, Agents и Platform Чарльз Ламанна.

Пока могу подтвердить, что нет никаких признаков того, что это результат злонамеренных действий или кибератак написал он в соцсети X

По его словам, специалисты продолжают работать над устранением неполадок.

Массовые сбои произошли в четверг и затронули Outlook, Microsoft 365, Copilot, Teams и другие продукты компании. По данным Downdetector, неполадки зафиксировали в 74 странах и территориях. Полностью устранить последствия сбоя пока не удалось.

Ранее сообщалось, что сбой Microsoft навредил работе полиции и разведки Австралии.