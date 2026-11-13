Microsoft не может устранить последствия масштабного сбоя в работе сервисов

Пользователи Microsoft продолжают жаловаться на сбои в работе Microsoft не может устранить последствия масштабного сбоя в работе сервисов

Москва13 ноя Вести.Microsoft пока не удалось устранить технические неполадки, вызвавшие масштабный сбой в работе сервисов компании. Специалисты разрабатывают альтернативные меры для восстановления стабильной работы платформ, сообщили в технической службе Microsoft.

Мы понаблюдали за изменениями, внесенными для повышения эксплуатационной готовности, и убедились, что они не работают так, как мы ожидали. В настоящее время мы прорабатываем альтернативные меры, которые позволят увеличить пропускную способность в условиях сохраняющегося дисбаланса в распределении трафика сказано в сообщении сервисной платформы Microsoft 365 в соцсети X

По данным Downdetector, с 08.00 мск поступило более 60 тыс. жалоб на работу почтового сервиса Outlook и свыше 18 тыс. - на платформу Microsoft 365. В последнюю входят, в частности, OneDrive, Copilot и Teams.

Массовые сообщения о неполадках начали поступать в четверг вечером. Наибольшее число жалоб зафиксировали в США: 131 тыс. пользователей сообщили о проблемах с Outlook, 46 тыс. - с Microsoft 365, 5,8 тыс. - с Copilot и 4,5 тыс. - с Teams.

По информации Downdetector, сбой затронул пользователей в 74 странах и территориях.

Ранее сообщалось, что сбой Microsoft навредил работе полиции и разведки Австралии.