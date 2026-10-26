Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Telegram и Steam

В работе Telegram и Steam наблюдаются неполадки Пользователи по всему миру пожаловались на сбои в работе Telegram и Steam

Москва26 окт Вести.Пользователи из разных стран сообщили о неполадках в работе мессенджера Telegram и игровой цифровой платформы Steam, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает неисправности в работе интернет-сервисов.

Согласно данным мониторинговой площадки, на сбои в Telegram пожаловались свыше 1,4 тысяч раз.

Наибольшее число обращений поступило из США, а также Нидерландов и России, в частности из Москвы, Подмосковья и Ленинградской области. Чаще всего пользователи отмечали отсутствие оповещений, сбои в работе мобильного приложения и сайта.

Ранее сообщалось, что Mail.Ru дал сбой в Москве, Петербурге и еще как минимум трех регионах России.