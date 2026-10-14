Mail.Ru дал сбой в Москве, Петербурге и еще как минимум трех регионах Пользователи Mail.Ru за час отправили более 5,5 тысячи жалоб на сбои

Москва14 окт Вести.О сбоях в работе сервиса Mail.Ru сообщают его пользователи в России, следует из данных детектора неполадок в интернете Detector404. К 11:44 мск число обращений за час превысило 5,5 тысячи, а за сутки достигло семи тысяч.

Первые жалобы стали поступать приблизительно в 11:00 мск. Чаще всего о проблемах писали из Санкт-Петербурга, кроме того, на неполадки указали жители Москвы, Московской, Нижегородской и Ленинградской областей. Большинство пользователей отмечают, что не работает сам сервис, личный кабинет, мобильное приложение и сайт.

На прошлой неделе россияне жаловались на перебои в сервисах "Яндекса", а также сообщали о неполадках в мобильном приложении Т-Банка.