Москва24 нояВести.Пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе телекоммуникационной компании "Ростелеком". Об этом свидетельствуют данные сервиса Detector404.
По информации сервиса, первые массовые обращения стали поступать примерно в 12.30 мск. К 13.01 мск Detector404 зафиксировал 1,2 тыс. жалоб за последний час и 2,7 тыс. обращений за сутки.
Пользователи сообщают о сбоях в работе интернета и телевидения. Больше всего жалоб поступает из Нижегородской и Иркутской областей, а также из Приморского края и Бурятии.
В "Ростелекоме" ситуацию пока не комментировали.
Ранее стало известно, что "Ростелеком" намерен заняться созданием подземных центров обработки данных с повышенным уровнем защиты.