В работе "Ростелекома" произошел массовый сбой В работе "Ростелекома" зафиксировали массовый сбой

Москва24 ноя Вести.Пользователи начали массово жаловаться на проблемы в работе телекоммуникационной компании "Ростелеком". Об этом свидетельствуют данные сервиса Detector404.

По информации сервиса, первые массовые обращения стали поступать примерно в 12.30 мск. К 13.01 мск Detector404 зафиксировал 1,2 тыс. жалоб за последний час и 2,7 тыс. обращений за сутки.

Пользователи сообщают о сбоях в работе интернета и телевидения. Больше всего жалоб поступает из Нижегородской и Иркутской областей, а также из Приморского края и Бурятии.

В "Ростелекоме" ситуацию пока не комментировали.

Ранее стало известно, что "Ростелеком" намерен заняться созданием подземных центров обработки данных с повышенным уровнем защиты.