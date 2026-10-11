Пользователи Рунета сообщили о масштабном сбое в работе приложений и сайтов

Пользователи Рунета жалуются на сбои в работе онлайн-сервисов Пользователи Рунета сообщили о масштабном сбое в работе приложений и сайтов

Москва11 окт Вести.Пользователи российского интернета столкнулись с массовыми сбоями в работе ряда сайтов и приложений. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего перебои в работе интернет-ресурсов.

В частности, пользователи жалуются на проблемы с доступом в приложения "Вкусно и точка", DDX Fitness, "Магнит" и Flowwow. Кроме того, поступали жалобы на работу сайтов "Кинопоиск", "Аптека.ру", ЦИАН и серверов War Thunder.

Чаще всего жалобы поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Самарской и Новосибирской областей.

Ранее в воскресенье сообщалось о сбоях в работе сервисов "Яндекса" на фоне остановки работы дата-центра компании во Владимире в результате атаки украинских беспилотников.