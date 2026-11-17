Москва17 нояВести.По данным сервиса Downdetector, россияне массово жаловались на сбои в работе поисковой системы Google, видеостримингового сервиса Twitch и нейросети DeepSeek.
Наибольшее количество жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Самарской области и Москвы. Больше всего проблема коснулась пользователей устройств на базе Android (47,2%)свидетельствуют данные сервиса
В Google у пользователей были проблемы с поиском и открытием страниц. Клиенты Twitch пожаловались на невозможность включить видео. Что касается нейросети DeepSeek, то люди сталкивались с блокировкой сервиса и неработоспособностью сервера.
Ранее сообщалось, что запросы российских пользователей нейросети DeepSeek попали в открытый доступ Google.