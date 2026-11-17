Российские пользователи жалуются на сбои в Google, Twitch и DeepSeek

Пользователи жалуются на сбои в Google Российские пользователи жалуются на сбои в Google, Twitch и DeepSeek

Москва17 ноя Вести.По данным сервиса Downdetector, россияне массово жаловались на сбои в работе поисковой системы Google, видеостримингового сервиса Twitch и нейросети DeepSeek.

Наибольшее количество жалоб поступило из Санкт-Петербурга, Самарской области и Москвы. Больше всего проблема коснулась пользователей устройств на базе Android (47,2%) свидетельствуют данные сервиса

В Google у пользователей были проблемы с поиском и открытием страниц. Клиенты Twitch пожаловались на невозможность включить видео. Что касается нейросети DeepSeek, то люди сталкивались с блокировкой сервиса и неработоспособностью сервера.

Ранее сообщалось, что запросы российских пользователей нейросети DeepSeek попали в открытый доступ Google.