В России произошел массовый сбой в работе "Дзена" Массовый сбой зафиксирован в работе "Дзена"

Москва15 ноя Вести.Пользователи из России сообщают о массовых неполадках в работе платформы "Дзен". Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга сбоев "Сбой РФ".

По информации ресурса, проблемы начались в воскресенье, 15 ноября, около 20.15 мск. За день количество жалоб на работу платформы достигло 3 626.

Наибольшее число сообщений о неполадках поступает из Москвы, Московской, Новосибирской и Свердловской областей, а также из Удмуртской Республики.

Причины сбоя пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что инфраструктура российского хостинг-провайдера Beget подверглась масштабной кибератаке.