Москва9 ноя Вести.Российский хостинг-провайдер ESTT столкнулся с технической неисправностью, которая связана с работой клиентских сервисов. Информация об этом размещена на официальном сайте компании.

В заявлении говорится, что в данный момент зафиксирован масштабный технический сбой, отразившийся на работе сервисов, специалисты инженерного подразделения занимаются восстановлением функционала инфраструктуры.

В ESTT также отметили, что для устранения последствий сбоя прилагаются максимальные усилия, о ходе восстановительных мероприятий компания пообещала дополнительно проинформировать.

2 ноября зафиксирована масштабная кибератака на архитектуру хостинг-провайдера Beget. В результате утрачено множество данных, а также полностью уничтожена облачная инфраструктура компании. Специалисты круглосуточно работают над восстановлением работоспособности инфраструктуры.

Аккредитация Beget на оформление новых доменов второго уровня в зонах .ru и .рф приостановлена с 3 ноября.