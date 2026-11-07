Москва7 ноя Вести.Хостинг-провайдер Beget планирует в ночь на 8 ноября запустить первые сайты. Компания инициирует процесс автоматического восстановления информации на серверах из резервных копий. Об этом провайдер сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Уже этой ночью ожидаем запуск первых сайтов восстановленных из бэкапов. Далее мы планируем запустить восстановление параллельно на всех доступных для этого мощностях. Оно будет идти с максимально доступной скоростью, которая будет возможна. Об ориентировочных сроках выполнения этого этапа сообщим как только сможем говорится в сообщении

Масштабная кибератака на архитектуру Beget прошла 2 ноября. В результате было потеряно множество данных, а также полностью уничтожена облачная инфраструктура компании. Специалисты работают над восстановлением круглосуточно.