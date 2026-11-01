Москва1 ноя Вести.Криптобиржа Binance после взлома собирается утром в воскресенье, 1 ноября, начать поэтапное восстановление вывода средств, говорится в сообщении на сайте биржи.

Ранее сообщалось, что биржа после предполагаемого взлома остановила вывод средств и начала модернизацию системы безопасности.

Binance готовится возобновить первый этап вывода средств 1 ноября 2026 года в период с 06.00 до 09.00 (UTC) (09.00 - 12.00 мск - ред.) говорится в сообщении

Отмечается, что восстановление доступа к средствам пользователей является приоритетной задачей, для защиты платформы приняты меры предосторожности.

Биржа заверила пользователей, что их деньги в безопасности.

Мы стремимся постепенно восстанавливать вывод средств по мере завершения проверок безопасности и готовности. Услуги по внесению депозитов остаются открытыми и не затронуты инцидентом отмечается в сообщении

Финансовые последствия кражи средств понесет Binance, а не наши пользователи сообщает биржа

Общий ущерб от взлома криптобиржи Binance оценивают в 6,3 млрд долларов. При этом биржа уже возместила 90% убытков от украденной при хакерской атаке суммы.