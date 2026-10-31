Москва31 окт Вести.Криптовалютная биржа Binance возместила 90% убытков от украденной при хакерской атаке суммы. По данным площадки, активы в биткоине, Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH), Solana (SOL) и XRP обеспечены полностью.

На сегодняшний день этот показатель [покрытия убытков] достиг 90%. Активы в BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD и ZEC обеспечены в полном объеме (на 100%) говорится в сообщении

По предварительным данным, 29 октября Binance была подвергнута хакерской атаке - за 20 минут злоумышленникам удалось вывести с площадки более 6 миллиардов долларов. Представители биржи обещали покрыть все потери от взлома за счет собственных средств и резервного фонда.

По мнению экспертов, опрошенных РБК, речь идет о краже средств с кошельков самой криптобиржи, через которые она хранит и обслуживает средства пользователей — это не означает, что были взломаны личные аккаунты каждого клиента. Для пользователя этот инцидент означает временную заморозку вывода средств и ожидание очереди после возобновления операций, а не прямую потерю монет на личном кошельке.