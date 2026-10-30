Биржа Binance после атаки хакеров заявила о модернизации системы безопасности Криптобиржа Binance после вероятного взлома обновляет системы безопасности

Москва30 окт Вести.Криптовалютная биржа Binance после предполагаемого взлома заявила о проведении комплексного обновления систем безопасности, говорится в сообщении биржи в соцсети X.

Общий ущерб от взлома криптобиржи Binance оценивают в 6,3 млрд долларов. Основатель Binance Чанпэн Чжао сообщал, что платформу могли взломать хакеры.

Наша команда завершает модернизацию системы безопасности службы вывода средств и связанных с ней адресов отмечается в сообщении

До завершения обновления вывод средств будет приостановлен.

Крупнейшая мировая криптобиржа собирается возобновить работу в течение 48 часов и сообщить подробности ситуации, а также опубликовать отчет о первопричинах инцидента.