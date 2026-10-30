Биржа Binance обязалась покрыть все убытки пользователей Binance: биржа покроет все убытки пользователей

Москва30 окт Вести.Криптовалютная биржа Binance на фоне сообщений о проблемах с безопасностью заявила в соцсети X, что покроет все убытки пользователей.

Накануне биржа ввела временные ограничения на операции по вводу и выводу средств.

Binance покроет все убытки отмечает биржа

Основатель Binance Чанпэн Чжао заявил, что платформу могли взломать хакеры.

Портал Coindesk сообщил, что из кошельков на бирже похищены $5,7 млрд в различной криптовалюте. Речь идет о крупнейшем взломе биржи в истории торгов криптовалютами.