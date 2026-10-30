Москва30 окт Вести.Биржа криптовалют Binance, вероятно, была атакована хакерами. Об этом сообщил основатель платформы Чанпэн Чжао в соцсети X.

При это он заверил, что счета пользователей находятся в безопасности.

Похоже, произошел взлом Binance написал Чжао

Текущее руководство биржи отметило, что в курсе сообщений о возможной проблеме с безопасностью и ведет расследование. При этом на данный момент не зафиксированы факты воздействия на средства пользователей.

В сентябре биржа прекратила все операции с украинской гривной.

Между тем в аналитической компании "Коинкит" рассказали, что хакеры впервые похитили криптовалюту с холодных кошельков на сумму более 86 миллионов долларов. Средства с множества кошельков поступали на несколько адресов злоумышленников в сетях Bitcoin, Ethereum и TRON.