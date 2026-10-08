Москва8 окт Вести.Выступая на инвестиционном форуме "Настоящее – будущее", глава "Сбера" Герман Греф рассказал о своих инвестициях в криптовалюту.

Я был одним из первых инвесторов в биткоин. Часть продал, часть потратил... Я покупал на них футболки. Страшно представить, сколько я потратил, если перевести сегодняшний курс биткоина в доллар поделился откровениями банкир

Исходя из личного опыта, Греф не рекомендует рассматривать криптовалюту как часть инвестиционного портфеля, поскольку вложения в биткоин слишком рискованны.

Форум "Настоящее – будущее" – это мероприятие, организованное "Сберинвестициями". Участники обсуждали изменения на инвестиционном рынке под влиянием новых технологий и искусственного интеллекта, а также моделей потребления финансовых сервисов.

Курс биткойна снизился до 83, 5 тысячи долларов, потеряв более 3% от стоимости. При этом 22 сентября он достигал максимальной цены 2026 года в 83 тысячи долларов.