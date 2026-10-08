Греф рассказал, почему не стоит включать биткоин в инвестпортфель Греф назвал биткоин слишком рискованным для инвестпортфеля

Москва8 окт Вести.Биткоин не стоит рассматривать как часть стратегического инвестиционного портфеля из-за высокого уровня риска. Об этом на форуме "Настоящее будущее" заявил глава Сбербанка Герман Греф.

По его словам, биткоин можно использовать для определенных целей, однако для этого необходимо понимать особенности криптовалюты.

Это очень рискованный инструмент. Поэтому, мне кажется, те, кто хочет в него инвестировать, они знают как. И это сегодня разрешено, слава Богу. Инфраструктура легальная для этого есть. И для определенных целей холодные кошельки это может быть очень неплохой инструмент, учитывая нашу специфику сейчас. Но рассматривать его как такую часть стратегического инвестиционного портфеля я бы не рекомендовал сказал Греф

Ранее в России был запущен первый биткоин-накопитель. Для этого использовалась модель Strategy.