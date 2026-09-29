Греф: ИИ не сможет заменить руководителей компаний в ближайшие 10 лет

В Сбере заявили о невозможности замены руководителя искусственным интеллектом Греф: ИИ не сможет заменить руководителей компаний в ближайшие 10 лет

Москва29 сен Вести.В ближайшие десять лет искусственный интеллект (ИИ) не сможет заменить руководителя компании, считает глава Сербанка Герман Греф.

Меня пока не очень беспокоит собственное рабочее место. Пока не очень видится, что в ближайшие десять лет искусственный интеллект может заменить руководителя компании, скажем так, абстрактно сказал он на Московском стартап-саммите

При этом глава Сбербанка сразу обозначил другой, не менее важный момент. Он подчеркнул, что любого руководителя в эпоху цифровизации в первую очередь должна волновать судьба сотрудников, особенно в крупных организациях.

Греф рассказал, что в сети Сбербанка работает около 200 тысяч человек, и он активно продумывает новые направления бизнеса, чтобы обеспечить занятость тех, чьи функции могут трансформироваться или сокращаться из-за внедрения технологий.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что компании, которые откладывают внедрение искусственного интеллекта (ИИ), рискуют уступить конкурентам. Одним из ключевых этапов развития ИИ глава Сбербанка назвал распространение агентных систем. Они способны планировать действия, запоминать информацию, учитывать контекст и выполнять не отдельные операции, а последовательности связанных задач.