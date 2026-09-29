Москва29 сен Вести.Глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Московском стартап-саммите, заявил, что страх и лень являются двигателем прогресса. По его мнению, именно эти факторы заставляют людей искать новые пути решения проблем и двигаться вперед.

Рассуждая о том, почему искусственный интеллект стал "страшилкой", Греф отметил, что его боятся простые люди — из-за опасений потерять работу, и предприниматели — из-за страха потерять бизнес.

И страх, вообще, страх и лень — это двигатель прогресса сказал Греф

По его словам, главные инновации появляются путем возникновения неудобств, которые и подталкивают человечество к поиску новых решений. Греф также подчеркнул, что искусственный интеллект затрагивает абсолютно все сферы жизни, и все подвергается моментальному пересмотру.

Когда переживали предыдущие пять этапов технологической революции, что-то одно подвергалось подрыву. В худшем случае, одно — подвергалось изменению, а другое — настройке. Вот сейчас подрываются все пять элементов инноваций, и если ты организационную структуру под это не перестроил, то ты нигде не будешь успевать заключил Греф

Ранее Греф предупредил бизнес о рисках из-за отказа внедрять ИИ.