Стоимость биткоина на бирже Binance упала ниже $66 тыс.

Цена биткоина на Binance опустилась ниже $66 тыс. Стоимость биткоина на бирже Binance упала ниже $66 тыс.

Москва14 ноя Вести.Стоимость биткоина на торгах на криптобирже Binance опустилась ниже 66 тысяч долларов, следует из данных торгов.

По данным на 18.10 мск субботы, самая популярная криптовалюта торговалась на уровне 65 911,97 долларов, снизившись за сутки на 3,91%.

Ниже этого уровня котировки в последний раз находились 18 августа.

Биткоин почти полностью растерял рост, набранный за последние месяцы. Летом его стоимость держалась на уровне около 65 тыс. долларов, а к концу сентября поднималась до 87 тыс. долларов, однако закрепиться на достигнутых уровнях криптовалюте не удалось.

Накануне, 13 ноября, биткоин впервые с 20 августа упал ниже отметки 70 тыс. долларов.

В конце октября была взломана криптобиржа Binance, хакеры похитили криптовалюту на 6,34 млрд долларов.