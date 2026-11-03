Биржа Binance раскрыла, как хакеры похитили у нее криптовалюты на $6,34 млрд Binance: хакеры провели сложную, многоэтапную кампанию для хищения криптовалюты

Москва3 ноя Вести.Биржа Binance опубликовала в соцсети X предварительный отчет о хищении у нее криптовалюты.

Наше текущее расследование показывает, что это была сложная многоэтапная кампания… Злоумышленники сочетали различные методы, включая социальную инженерию с использованием поддельных собеседований при приеме на работу, загрузку вредоносного программного обеспечения, компрометацию внутренних инструментов ИИ, взлом конечных устройств и применение сложного метода авторизации транзакций говорится в отчете

Подготовка ко взлому стартовала в июне 2026 года, когда злоумышленникам удалось получить доступ к данным о сотрудниках Binance, работавших над инфраструктурой криптовалютных кошельков. В сентябре хакеры начали проходить собеседование на вакансию разработчика, в ходе которого прислали одному из инженеров биржи вредоносный код под видом тестового задания.

С помощью этой программы хакерам удалось обойти защиту биржи, получить доступ к устройствам нескольких инженеров Binance и затем инициировать кибератаку 29 октября.

Атака быстро развернулась сразу в нескольких сетях. Злоумышленник воспользовался несанкционированным доступом к внутреннему сервису подписания транзакций кошельков, чтобы начать переводы в обход обычной процедуры вывода средств... Binance немедленно приступила к реализации нескольких мер по локализации инцидента, включая приостановку вывода средств для ограничения дальнейшего оттока активов, координацию с партнерами для замораживания затронутых токенов и принятие мер по отзыву несанкционированных разрешений сообщили в Binance

Ранее основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка подверглась хакерской атаке. Инцидент затронул активы на 6,34 миллиарда долларов. Впрочем, биржа возместила большую часть убытков.

Федеральное бюро расследований США официально возложило ответственность за кибератаку на хакерскую группировку TraderTraitor из КНДР. Северная Корея обвинения отвергла.