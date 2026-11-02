FT: пользователи вывели около $5 млрд со счетов на бирже Binance

Клиенты вывели около $5 млрд со счетов на бирже Binance FT: пользователи вывели около $5 млрд со счетов на бирже Binance

Москва2 ноя Вести.Клиенты вывели около $5 млрд со счетов крупнейшей криптовалютной биржи Binance, которая накануне подверглась хакерской атаке, сообщает The Financial Times.

Как сообщалось, 29 октября Binance была подвергнута хакерской атаке - за 20 минут злоумышленникам удалось вывести с площадки более 6 миллиардов долларов.

По данным портала DefiLlama, к понедельнику пользователи вывели примерно $4,9 млрд, что достигает 3% от величины активов, хранившихся на бирже до кибератаки.

Представитель Binance ранее сообщал, что криптобиржа покроет все потери от взлома за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU.