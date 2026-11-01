С клиентов Binance за 9,5 часа вывели около $3,64 млрд после взлома

Клиенты Binance вывели $3,64 млрд после возобновления работы С клиентов Binance за 9,5 часа вывели около $3,64 млрд после взлома

Москва1 ноя Вести.Крупнейшая мировая криптобиржа Binance столкнулась со значительным оттоком средств после возобновления вывода активов. Как следует из заявления компании, клиенты вывели около 3,64 миллиарда долларов всего за девять с половиной часов.

В воскресенье Binance сообщила, что после взлома частично возобновила возможность вывода средств.

Binance начала поэтапно возобновлять вывод (средств) в 06.00 по времени UTC (09.00 мск)... В период с 06.00 до 15.30 по времени UTC (с 09.00 до 18.30 мск)... чистый отток средств составил примерно 3,64 миллиарда долларов сообщила биржа в соцсети X

Отмечается, что эта сумма составляет 2,1% от всех активов в управлении биржи, объем которых по состоянию на 28 октября составлял 171 миллиард долларов.

Ранее основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что площадка, по всей видимости, подверглась хакерской атаке, при этом средства пользователей находятся в безопасности. По предварительной оценке компании, инцидент затронул активы примерно на 6,3 миллиарда долларов. Представитель Binance ранее сообщал, что криптобиржа покроет все потери от взлома за счет собственных средств и резервного фонда защиты пользователей SAFU.