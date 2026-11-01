Криптобиржа Binance частично возобновила вывод средств после хакерской атаки Криптобиржа Binance после взлома частично восстановила вывод средств

Москва1 ноя Вести.Крупнейшая в мире криптобиржа Binance, атакованная хакерами, сообщила, что частично восстановила возможность вывода средств пользователями.

После взлома несколько дней назад биржа остановила вывод средств и начала модернизацию системы безопасности. Позднее она сообщила, что частично возобновит вывод средств пользователями в воскресенье.

…Вывод средств возобновлен для семи сетей и их активов говорится в сообщении на сайте биржи

Уточняется, что речь идет об активах в биткоинах, эфириуме, USDT и еще ряде криптовалют.

Криптобиржа заверила, что по мере завершения проверок безопасности продолжит поэтапное восстановление вывода активов.

Общий ущерб от взлома криптобиржи Binance оценивают в 6,3 млрд долларов. При этом биржа заявила, что уже возместила 90% убытков от украденной при хакерской атаке суммы.