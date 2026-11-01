Москва1 нояВести.Крупнейшая в мире криптобиржа Binance, атакованная хакерами, сообщила, что частично восстановила возможность вывода средств пользователями.
После взлома несколько дней назад биржа остановила вывод средств и начала модернизацию системы безопасности. Позднее она сообщила, что частично возобновит вывод средств пользователями в воскресенье.
…Вывод средств возобновлен для семи сетей и их активовговорится в сообщении на сайте биржи
Уточняется, что речь идет об активах в биткоинах, эфириуме, USDT и еще ряде криптовалют.
Криптобиржа заверила, что по мере завершения проверок безопасности продолжит поэтапное восстановление вывода активов.
Общий ущерб от взлома криптобиржи Binance оценивают в 6,3 млрд долларов. При этом биржа заявила, что уже возместила 90% убытков от украденной при хакерской атаке суммы.