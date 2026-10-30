Москва30 октВести.Общий ущерб от взлома криптобиржи Binance оценивают в $6,3 млрд, сообщает пресс-служба биржи в соцсети X.
Binance покроет все убытки пользователей, в том числе за счет собственных средств биржи.
По оценкам, общий ущерб составляет примерно $6,3 млрдотмечает Binance
При этом доказательства утечки приватных ключей кошельков не обнаружены.
Основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что платформу могли взломать хакеры.
Биржа ввела ограничения на операции по вводу и выводу средств, уточнив, что криптовалюта пользователей находится в безопасности.