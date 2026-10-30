Binance оценила ущерб от хакерской атаки в $6,3 млрд

Ущерб от взлома криптобиржи Binance достиг $6,3 млрд Binance оценила ущерб от хакерской атаки в $6,3 млрд

Москва30 окт Вести.Общий ущерб от взлома криптобиржи Binance оценивают в $6,3 млрд, сообщает пресс-служба биржи в соцсети X.

Binance покроет все убытки пользователей, в том числе за счет собственных средств биржи.

По оценкам, общий ущерб составляет примерно $6,3 млрд отмечает Binance

При этом доказательства утечки приватных ключей кошельков не обнаружены.

Основатель Binance Чанпэн Чжао сообщил, что платформу могли взломать хакеры.

Биржа ввела ограничения на операции по вводу и выводу средств, уточнив, что криптовалюта пользователей находится в безопасности.