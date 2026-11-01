ФБР официально обвинило КНДР во взломе Binance ФБР США официально обвинило КНДР в краже $6 млрд с биржи Binance

Москва1 ноя Вести.Федеральное бюро расследований (ФБР) США возложило на КНДР ответственность за недавнюю масштабную кибератаку на криптобиржу Binance. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, не приведя доказательств.

В заявлении правоохранителей указано, что КНДР "несет ответственность" за этот эпизод. По предварительным данным, ущерб от действий хакеров может достигать 6,3 миллиарда долларов.

ФБР связывает хищение с "конкретной злонамеренной активностью хакеров TraderTraitor из КНДР". Ведомство обнародовало два криптовалютных адреса, которые, по его мнению, могут использоваться для конвертации украденных средств, и призвало соответствующие сервисы и операторов заблокировать их.

Американские специалисты утверждают, что похищенные активы были переведены в Ethereum (ETH) для дальнейшей легализации. Предполагается, что в перспективе эти активы будут отмыты посредством их конвертации с использованием сервисов DeFi и сервисов мгновенного обмена в рамках подготовки к последующим этапам отмывания", сказано в сообщении

29 октября основатель Binance Чанпэн Чжао подтвердил, что биржа подверглась хакерской атаке, но депозиты не пострадали, доступ к ним осуществляется в штатном режиме.

Binance направит 50% средств из своего Фонда безопасных активов для пользователей (SAFU) на покрытие убытков от взлома.

31 октября площадка сообщила о возмещении клиентам 90% украденной суммы.

Ранее причастность к инциденту с Binance хакеров из КНДР допустили аналитики компании в сфере блокчейна TRM Labs и специалисты по кибербезопасности сингапурской фирмы Pangolin Intelligence.