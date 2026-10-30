Аналитики связали взлом криптобиржи Binance с Северной Кореей TRM Labs: хакеров из Северной Кореи подозревают во взломе криптобиржи Binance

Москва30 окт Вести.Хакеры из Северной Кореи, предположительно, причастны к взлому одной из самых крупных криптовалютных бирж Binance. Такое мнение высказали аналитическая компания в сфере блокчейна TRM Labs и сингапурская компания в сфере кибербезопасности Pangolin Intelligence.

TRM связывает атаку с элитным хакерским подразделением Северной Кореи TraderTraitor.

Этот вывод основан на весомых данных, полученных как непосредственно из блокчейна, так и за его пределами. Мы оцениваем его как высоконадежный пояснили в организации

Pangolin Intelligence считает, что на связь взлома с КНДР указывают результаты анализа активности в блокчейне и сопоставление этих данных с информацией, собранной в ходе предыдущих известных инцидентов. По мнению аналитика компании, Северная Корея, предположительно, готова задействовать целую сеть организаций по отмыванию денег, чтобы попытаться обналичить украденные средства.

В ночь на 30 октября основатель Binance Чанпэн Чжао заявил, что биржа криптовалют была атакована хакерами. По данным пресс-службы биржы, общий ущерб от взлома оценивается в $6,3 млрд. После случившегося биржа временно ограничила операции по вводу и выводу средств и заморозила активы на сумму $3 млрд.

На фоне сообщений о возможной хакерской атаке на Binance биткоин подешевел на 2,6% до $78 670.