Биткоин упал ниже $56 тысяч впервые с сентября 2024 года

Биткоин рухнул ниже $56 тысяч Биткоин упал ниже $56 тысяч впервые с сентября 2024 года

Москва21 ноя Вести.Стоимость биткоина утром 21 ноября опустилась ниже $56 тысяч впервые с сентября 2024 года. В 9.15 по московскому времени криптовалюта торговалась по $55,6 тысячи, свидетельствуют данные платформы Investing.com.

К полудню падение частично компенсировалось: биткоин торговался по $57,7 тысячи. Снижение с начала торгов составило 6,65%.

По информации Bloomberg, на криптовалюту повлияли несколько факторов одновременно. Среди них – взлом крупнейшей криптобиржи Binance в конце октября, победы демократов на промежуточных выборах в США, усилившие опасения по поводу замедления продвижения дружественных к отрасли правил, а также отток средств из биткоин-ETF, превысивший с начала года $3 млрд. Дополнительное давление оказывают укрепление доллара и ожидание очередного повышения ставки Федеральной резервной системы. Пик биткоина пришелся на октябрь 2025 года, когда он стоил более $126 тысяч.

В ночь на 30 октября Binance сообщила в соцсети X о несанкционированных транзакциях по выводу средств из горячих кошельков платформы. По предварительной оценке самой биржи, ущерб составил около $6,3 млрд. После новостей о взломе биткоин подешевел более чем на 4% и опустился ниже $77 тысяч.

Неделей ранее, 14 ноября, стоимость биткоина на торгах Binance опустилась ниже $66 тысяч. Биткоин почти полностью растерял рост последних месяцев: летом он держался около $65 тысяч, к концу сентября поднимался до $87 тысяч, однако закрепиться на достигнутых уровнях не смог.