Биткоин снизился до 59,4 тысячи долларов Binance: биткоин снижался до 59,4 тысячи долларов

Москва20 ноя Вести.Стоимость биткойна в ходе торгов опустилась до почти $59 тыс., свидетельствуют данные криптовалютной площадки Binance.

По состоянию на 18:58 мск биткойн снижался на 4,69% и находился на уровне $59,699 тыс. К 19:10 биткойн ускорил снижение и торговался на уровне $59,411 тыс. говорится в сообщении

За сутки мировые криптобиржи ликвидировали позиции более 138 тысяч трейдеров на общую сумму 661,58 млн долларов. Большая часть позиций пришлась на биткоин.

Ранее сообщалось, что биткоин опустился ниже 70 тыс. долларов впервые с 20 августа 2026 года.