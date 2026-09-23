Москва23 сенВести.Биржа Binance прекращает все операции с украинской гривной, говорится в официальном сообщении крупнейшей мировой криптоплатформы.
С 28 сентября 2026 года пользователи не смогут вносить и выводить средства в UAH (украинских гривнах) через сервис Fiat Trade, а спотовая торговая пара USDT/UAH будет удалена. Все открытые операции по этой паре после торгов будут автоматически отмененыуказывается в сообщении
USDT (Tether) - это криптовалютный токен-стейблкоин, курс которого привязан к стоимости доллара США. До 30 сентября оставшиеся на счетах деньги будут также автоматически конвертированы в доллары по курсу: 1 USDT = 46,5 украинских гривен.
Binance уже посоветовала держателям гривен не дожидаться автоматических действий и самостоятельно распорядиться средствами.
22 сентября Министерство юстиции США начало расследование в отношении компании Binance Holdings Ltd. на предмет возможного нарушения санкций против Ирана.