Криптовалютная биржа Binance объявила о прекращении операций с гривной с 28 сент

Криптовалютная биржа Binance прекращает операции с гривной Криптовалютная биржа Binance объявила о прекращении операций с гривной с 28 сент

Москва23 сен Вести.Биржа Binance прекращает все операции с украинской гривной, говорится в официальном сообщении крупнейшей мировой криптоплатформы.

С 28 сентября 2026 года пользователи не смогут вносить и выводить средства в UAH (украинских гривнах) через сервис Fiat Trade, а спотовая торговая пара USDT/UAH будет удалена. Все открытые операции по этой паре после торгов будут автоматически отменены указывается в сообщении

USDT (Tether) - это криптовалютный токен-стейблкоин, курс которого привязан к стоимости доллара США. До 30 сентября оставшиеся на счетах деньги будут также автоматически конвертированы в доллары по курсу: 1 USDT = 46,5 украинских гривен.

Binance уже посоветовала держателям гривен не дожидаться автоматических действий и самостоятельно распорядиться средствами.

22 сентября Министерство юстиции США начало расследование в отношении компании Binance Holdings Ltd. на предмет возможного нарушения санкций против Ирана.