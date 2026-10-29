Москва29 окт Вести.Американская платформа прогнозов Polymarket сообщила о хакерской атаке на одного из своих сторонних партнеров. Из соображений безопасности компания была вынуждена временно приостановить торги, однако впоследствии работа сервиса была полностью восстановлена.

Один из наших сторонних поставщиков услуг подвергся взлому; мы передали информацию об этом в соответствующие правоохранительные органы... Из соображений предосторожности мы временно приостановили торговлю и работаем над тем, чтобы снова запустить платформу следует из сообщения компании в соцсети X

Примерно через полчаса после этой публикации, около 22:00 мск, в Polymarket заявили, что работоспособность платформы восстанавливается, а еще через несколько минут подтвердили, что "торговля теперь полностью возобновлена". Компания также подчеркнула, что все клиенты, понесшие убытки из-за вынужденной приостановки сделок, получат компенсацию.

Polymarket — это платформа прогнозирования, участники которой делают денежные ставки на исход политических и других событий. Вероятности рассчитываются на основе рыночных котировок и меняются в зависимости от спроса и предложения, поэтому не отражают результаты социологических опросов.