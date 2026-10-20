Банк Revolut столкнулся с крупным сбоем Онлайн-банк Revolut сообщил о масштабном сбое в работе сервиса

Москва20 окт Вести.В работе банка Revolut произошел значительный сбой. Об этом сообщает издание Telegraph.

Представители организации заверили клиентов, что все хранящиеся в банке средства находятся в безопасности, а утечек личных данных не обнаружено.

Ряд пользователей при этом обратились с жалобами на то, что они не могут получить доступ к своим вкладам и осуществлять переводы.

Мы работаем над устранением проблемы с момента ее обнаружения сегодня утром и приносим извинения всем, кого затронул сбой, за причиненные неудобства говорится в публикации Revolut в соцсети X

Ранее "Яндекс Банк" сообщил о постепенном возобновлении работы сервиса оплаты частями (сплит) после масштабного сбоя.