Москва20 октВести.В работе банка Revolut произошел значительный сбой. Об этом сообщает издание Telegraph.
Представители организации заверили клиентов, что все хранящиеся в банке средства находятся в безопасности, а утечек личных данных не обнаружено.
Ряд пользователей при этом обратились с жалобами на то, что они не могут получить доступ к своим вкладам и осуществлять переводы.
Мы работаем над устранением проблемы с момента ее обнаружения сегодня утром и приносим извинения всем, кого затронул сбой, за причиненные неудобстваговорится в публикации Revolut в соцсети X
Ранее "Яндекс Банк" сообщил о постепенном возобновлении работы сервиса оплаты частями (сплит) после масштабного сбоя.