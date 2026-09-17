FT: хакеры требуют с банка Revolut $3 млн за данные клиентов FT: хакеры потребовали $3 млн от банка Revolut

Москва17 сен Вести.Хакеры, похитившие персональные данные клиентов британского банка Revolut, потребовали выплатить им $3 млн. Об этом сообщила Financial Times (FT).

По данным газеты, за атакой стоит группировка iamnotavillain ("Я не злодей"). Она пригрозила передать украденную информацию другим преступным сообществам, если Revolut не выплатит требуемую сумму в течение 24 часов.

Атака затронула как минимум 680 клиентских аккаунтов. Хакеры могли получить даты рождения, почтовые адреса, номера телефонов и копии документов, удостоверяющих личность, включая паспорта и водительские права.

Доступ к данным злоумышленники получили после взлома системы электронной почты итальянских государственных органов. По информации издания, преступники выдавали себя за представителей правоохранительных органов и на протяжении нескольких месяцев запрашивали сведения о счетах клиентов Revolut. Цели они выбирали с помощью анализа блокчейна, выявляя счета с крупными объемами криптовалютных активов.

Revolut был основан в 2015 году предпринимателями Ником Сторонским и Владом Яценко. Штаб-квартира компании расположена в Лондоне, банк работает более чем в 30 странах и обслуживает около 80 млн клиентов.